Турция заявила о завершении подготовки к операции в Сирии

Турецкие военные завершили подготовку к проведению операции на севере Сирии. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter во вторник, 8 октября.
В военном ведомстве отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.
"Генштаб Вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", – говорится в сообщении.
Накануне СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Самолеты на протяжении дня совершали интенсивные полеты над пограничной местностью и к вечеру атаковали штаб курдов.
Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.
Также накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.
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Источник: korrespondent.net
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