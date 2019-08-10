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08. 10. 2019

Турция заявила о завершении подготовки к операции в Сирии

Турецкие военные завершили подготовку к проведению операции на севере Сирии. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter во вторник, 8 октября.

В военном ведомстве отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.

"Генштаб Вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", – говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Самолеты на протяжении дня совершали интенсивные полеты над пограничной местностью и к вечеру атаковали штаб курдов.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Также накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

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Источник: korrespondent.net
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