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08. 10. 2019

Ткаченко прокомментировал возможное назначение главой КГГА

Нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он сказал в эфире радио НВ, передает Интерфакс-Украина во вторник, 8 октября.

"Там есть такая ключевая фраза - "может", предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - сказал Ткаченко.

Он подтвердил, что подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в которой указал, что претендует на должность главы КГГА.

Напомним, что ранее решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Затем Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА. 

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Источник: korrespondent.net
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