Кинопремьеры недели: "Двойник" и "Захар Беркут"

Фантастический экшн “Двойник” с Уиллом Смитом в главной роли, украинскую историческую драму “Захар Беркут”, главную роль в которой исполнил голливудский актер Роберт Патрик, драму “После свадьбы”, комедию “Джекси”.

Двойник/Гемини

Двойник/Гемини / фото: youtube.com

Жанр: фантастический экшн

Режиссер: Энг Ли

Актеры: Уилл Смит, Клайв Оуэн,

Генри Броген - киллер экстра класса. Но, время движется вперед, и ему надоело заниматься преступной деятельностью. Броген планирует завершить “карьеру”. Неожиданно на пути Брогена оказывается таинственный двойник, который знает о каждом его шаге. Кто может помешать 51-летнему киллеру, кто планирует его убить, неужели у Брогена есть клон?

Смит-младший - полностью цифровая копия человека, которая сделана настолько искусно, что персонаж может драться и плакать. Фильм - настоящий шедевр 3D формата, снятый лауреатом Оскара - Энгом Ли.

Захар Беркут

Захар Беркут / фото: youtube.com

Жанр: историческая драма

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Уинн

Актеры: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Виктор Жданов

Действие фильма происходит в 1241 году. События разворачиваются во время нашествия на славянские земли монгольской орды. Так, монгольский хан Бурунда, двигаясь на запад, вплотную подходит к Карпатским горам. Войско останавливается у подножия гор на ночевку. Неожиданно утром они понимают, что остались без пленных, их освободили братья Беркуты, которые прокрались во вражеский лагерь.

Разозлившийся хан принимает решение идти в горы, чтобы уничтожить карпатское поселение. Он находит шпиона, который открывает татарам тайный проход в горах. Но, небольшой отряд охотников во главе с Захаром Беркутом, планирует навсегда остановить многочисленное войско врага.

После свадьбы

После свадьбы / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Барт Фрейндлих

Актеры: Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Курдал

Ремейк драмы 2006 года, которая вышла в Дании. Главная героиня - Изабель - американка, управляющая детским домом в Калькутте. Она вынуждена покинуть Индию и вернуться в США, чтобы встретиться с меценатом - Терезой, которая планирует выделить детскому дому большую сумму денег (20 млн. долларов).

Тереза - мультимиллионерша, живущая с мужем-художником и детьми в Нью-Йорке. Неожиданно, Изабель приглашают на свадьбу дочери Терезы, где она встречает бывшего возлюбленного, который теперь является мужем Терезы. Женщина даже не подозревает, что поездка затянется надолго и быстро вернуться к своим подопечным она не сможет.

Джекси

Джекси / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Актеры: Адам Дивайн, Роуз Бирн, Майкл Пенья

У Фила - новый телефон. С виду обычный гаджет, который в дальнейшем станет самым ценным приобретением в его жизни. В смартфоне Фила встроенный штучный интеллект по имени Джекси. Она знает все о жизни героя: его привычках, интересах, чувствах.

Вскоре зависимость Фила от Джекси становится не такой катастрофической, с ее помощью он находит новых друзей и даже возлюбленную. Теперь Фил все меньше времени уделяет телефону, что совсем не устраивает Джекси. Она готова превратить жизнь хозяина в кошмар, лишь бы он принадлежал только ей.

Источник: korrespondent.net