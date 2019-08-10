Советник Кличко высказался о конфликте с ОП

Максим Бахматов, новый советник городского главы Киева Виталия Кличко, утверждает, что между офисом президента и мэром нет войны, а есть лишь несерьезная стычка. Об этом он заявил в интервью Украинской правде во вторник, 8 октября.

"Я не могу назвать это войной. Это какая-то несерьезная стычка. Потому что, если ты хочешь действительно ввязываться в войну, готовься к ней. Готовь материалы, готовь людей и показывай, что ты молодец", - сказал Бахматов.

"Да, есть какие-то недомолвки. Была попытка как-то публично обвинить. Я считаю, что это непорядочно так делать без фактов. Должны быть факты. Нет фактов - даже не выходи. Я это понимал. И я понимал, что Администрация может делать какие-то медийные вбросы", - добавил Бахматов.

Бахматов считает, что "противно так выходить", как вышел на брифинг председатель офиса президента с обвинениями, что у Кличко работает институт "смотрящих".

По его словам, он на месте Богдана "сделал бы препродакшн, чтобы не быть голословным, не болтать языком", то есть сначала собрал доказательства, чтобы "любого человека, которого обвиняют в коррупции, вывели в наручниках".

Бахматов добавил, что без доказательств заявления Богдана о том, что ему предлагали взятку, - "это расточительство, голословная история и не по-пацански".

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Затем Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.

Позже Виталий Кличко обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы отменить предложение премьер-министра Гончарука о своем увольнении с должности председателя КГГА.

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Источник: korrespondent.net