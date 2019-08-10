Куда отправить ребенка на осенние каникулы 2019

По сути, недельный отдых - это не так много, но и за это короткое время ребенок сможет отдохнуть, получить новые впечатления, обогатиться знаниями и умениями. Речь пойдет о детских лагерях на осенние каникулы 2019. Korrespondent.net расскажет о том, как провести школьные каникулы.

Все лагеря можно разделить на 6 типов:

дневные;

спортивные;

английские;

образовательные;

творческие;

за рубежом.

В Украине принять детей на осенние каникулы предлагают более сотни лагерей разных типов.

Дневные лагеря на осенние каникулы 2019 столице

Дневные лагеря на осенние каникулы 2019 столице / фото: besplatka.ua

Лагеря подойдут для учеников младшей школы, либо для детей, чьи родители опасаются отправить ребенка в круглосуточное заведение. В таких лагерях детям скучать не приходится, здесь устраивают мастер-классы, квесты, соревнования и викторины, многое другое. Дневные лагеря могут иметь самое разное направление: английский клуб, IT, творческий, танцевальный, кулинарный, оздоровительный и т.д.

В дневном лагере дети находятся целый день либо полдня, поэтому предусмотрен обед/перекус, а в некоторых даже трехразовое питание. Средняя стоимость времяпровождения в дневном лагеря стартует от 5 тыс.грн. В каждом районе столицы найдется с десяток хороших дневных лагерей и родители смогут подобрать подходящий.

Топ лучших дневных лагерей:

@GoMother

Дети от 7 до 17 лет занимаются по образовательно-развлекательной программе «Осенняя IT-школа». Их учат основам программирования и Photoshop, работе на ПК. Занятия проходят с 9.00 до 14.00, стоимость 1000 грн за 5 дней. Адрес: М. Академгородок, ул Стуса, 35/37.

Вторая программа лагеря, MAGIC PLACE, обучает блогерству. Детей учат не только быть профессионалом по технической части (съемка, монтаж, продвижение), а и навыкам публичного выступления и импровизации. Занятия проходят с 9.00 до 18.00, стоимость 2500 грн. за 5 дней.

Адрес: М. Сырец, М. Нивки, ул. Туполева, 30а.

SalsaBO Fantasy Camp

Танцевальный дневной лагерь для детей от 6 до 15 лет. Кроме танцев, дети занимаются вокалом и даже по часу в день - изучением английского. Смена длится 5 дней, с 8.30 до 18.00, стоимость 2300 грн. Адрес: ул. Стретенская, 15.

Magic People, эко-лагерь “Отважные бурундуки”

В программе: экскурсии и наблюдения, опыты с природными объектами, экологические игры, научат ориентироваться на местности и даже делать музыкальные инструменты из экоматериалов. Приглашают детей средней школы. Занятия проходят с 10.00 до 18.00, стоимость 4500 грн. Адрес: Куреневка, пер. Звездный, 9/2.

Другие популярные дневные лагеря в Киеве

Экспериментаниум на Петровке, для любителей физики и химии (от 6 до 11 лет), режим работы: 9.00.-19.00 - 2160 грн.

Kid'Z Studio на Позняках, лагерь творческого направления, режим работы: 9.00-19.00 - 2600 грн.

Kod City Camp в Отрадном, творческий лагерь (от 10 до 13 лет), режим работы: 8.30-18.30 - 2750 грн.

Start Now на бульваре Шевченко, лагерь - ”школа бизнеса” для подростков от 10 до 17 лет, работают в утреннюю и вечернюю смену - от 2900 грн.

Академия Профессий Будущего, тема осеннего лагеря “Я - звезда Ютуба! (от 8 лет), режим работы: 9.00-18.00 - 3500 грн.

КМДШ_Camps в Голосеево, программа лагеря "Люди в Черном" направлена на всестороннее развитие личности (от 5 до 15 лет), режим работы: 9.00-18.00 - 4200 грн.

Lucky Academy на Золотых воротах, курс “Литературный Наутилус” и курс комиксов (10-14 лет), режим работы: 10.00-15.30 - 4500 грн.

Dec на Оболони, англоязычный дневной лагерь (6-12 лет), режим работы: 9.00-18.00 - 5500 грн.

Школьные каникулы 2019 осенью: спортивные и оздоровительные лагеря

Школьные каникулы 2019 осенью / фото: pleyady-tour.com.ua

Спортивный лагерь - отличный вариант для активных детей. Они могут быть профильными, например, футбольный, теннисный, конный клуб, для тех, кто занимается водными видами спорта. Может быть просто оздоровительными, где основное внимание уделяют общефизической подготовке. Обычно, на каникулах проходит масса соревнований, поэтому тренера стремятся устроить детям спортивные каникулы.

Спортивные лагеря помогут детям окрепнуть физически, стать самостоятельными, они научаться работать в команде, соревноваться, радоваться победам и адекватно воспринимать поражения.

В этом сезоне множество предложений спортивных лагерей в Карпатах, Киевской области, Турции, Испании, Германии. Стоимость отдыха в спортивном лагере - от 3500 грн.

Топ лучших спортивных лагерей:

Edelweiss

Лагерь в Карпатах недалеко от заповедника “Сколевские бескиды” для детей от 7 до 18 лет. Программа поделена на две части: активную и творческую. Спортивная включает поездки на горных велосипедах, стрельбу из лука и пневматических винтовок, конные прогулки, веревочный экстрим-парк, слэклайн и скалолазание и многое другое. Стоимость - 7400 грн. Адрес: Львовская область, с. Орявчик.

ProfyCamp

Военно-патриотический лагерь в Киевской области, работают по тренинговой программе “Защитник”. Здесь понравится тем, кто хочет: научиться самостоятельности, умению защищать себя, решать сложные вопросы, находить выход из нестандартных ситуаций, наиграться вдоволь в пейнтбол, узнать много нового, познакомиться с интересными людьми, активно отдохнуть. Стоимость - 7500 грн. Адрес: Киев, ул. Колпитские казармы, санаторий “Волна”.

Лайфхак

Активный туризм, скалолазание, рафтинг, элементы веревочного парка, «школа выживания» - то немногое, что входит в программу этого спортивного лагеря. Программа основывается на принципах обучения самостоятельной жизни и выживания в природе. Приглашают детей от 12 лет, стоимость - 4000 грн. Адрес: Николаевская область, г. Южноукраинск, пансионат “Искра”.

Другие популярные спортивные лагеря:

Петрос (от 7 до 16 лет), с. Татаров, Ивано-Франковская область - 4900 грн.

Energy (от 8 до 17 лет), с. Верхние Реметы, Закарпатская область - 5000 грн.

Хвоя Осень (от 7 до 17 лет), Одесская область, Ст "Отдых" - 4300 грн.

Футбольный лагерь в Кемере (Турция) для детей 6-13 лет - от 580 евро за 8 дней по системе “все включено” в отеле 5*.

Старттеннис (от 7 до 15 лет), Городская, 9, Международная теннисная академия, - 9900 грн.

Творческие и образовательные лагеря на осенние каникулы в Киеве

Творческие и образовательные лагеря на осенние каникулы в Киеве / фото: womo.ua

В творческих лагерях дети занимаются музыкой, танцами, изобразительным искусством, рукоделием, театральным искусством и театральной деятельностью, любыми другими видами творчества. Здесь они знакомятся с единомышленниками, вместе что-то творят. Творческие лагеря могут принимать как профессионалов, так и новичков. Стоимость пребывания в лагере творческого направления - 7000-8000 грн.

Образовательные лагеря пользуются меньшей популярностью среди детей, ведь большинство стремиться отдохнуть от учебы. Хотя в таком лагере детям дают не “школьные” знания, а навыки совершенно другого характера, возможность реализоваться, учат лидерству, грамотной коммуникации.

Образовательный лагерь больше понравится старшеклассникам, поскольку поможет выбрать будущую профессию. Популярны лагеря, где учат азам бизнеса, а обучение проводятся в треннинговом формате. Обучение в лагере обойдется в 4000 и более.

Топ лучших творческих лагерей в Киеве:

JAMMik

Творческий лагерь для детей 8-12 лет. Программа пребывания разделена на 4 блока: Show (рок-группа, театр, танцы), Craft (школа выживания + кулинарный мастер-класс), Computers (работа с видео, программирование) и английский клуб. Стоимость - 7200 грн. Адрес: Буча, ул. Институтская, 22, конференц-отель Зеленая Буча.

ФРЕШ КЭМП

Приглашают детей от 6 до 16 лет. На этих осенних каникулах лагерь станет огромной площадкой для вселенных Marvel и DC. Школьников ждет много классных мероприятий и мастер классов, активные прогулки и занятия современными видами спорта, квесты и танцевальный батл. Только на этой смене фестиваль COMIC _CON. Адрес: Пуща-Водица, ул. Н. Юнкерова ,76

Rock you

Музыкальный лагерь для детей от 9 до 18 лет. Программа рассчитана таким образом, что одинаково интересно будет как опытным музыкантам, так и тем, кто никогда в жизни не занимался музыкой. Аудитории лагеря полностью укомплектованы музыкальным оборудованием, а преподают профессиональные музыканты, некоторые из которых известные деятели шоу-бизнеса. Стоимость - 4999 грн. Адрес: Позняки, ул. Ларисы Руденко, 6а.

Осенние каникулы 2019 в английском лагере

Осенние каникулы 2019 в английском лагере / фото: fayno.camp

Знание иностранных языков еще никому не помешало, поэтому самые популярные лагеря в Украине те, где занимаются изучением английского языка. В английском лагере ребенок может подтянуть свои знания, уроки проходят в непринужденной атмосфере, а преподавателями выступают носители языка.

Английские лагеря бывают двух типов: с полным погружением в языковую атмосферу, когда дети смотрят фильмы, играют и даже общаются на бытовую тематику на иностранном языке. Либо лагеря, где английский изучают факультативно.

У родителей есть возможность выбрать лагерь с полным погружением непосредственно в Великобритании, Польше, на Мальте или, например, лагерь на украинских просторах, где языку уделяют несколько часов ежедневно. Стоимость пребывания в английском лагере в Украине - от 5000 грн, за границей - от 400 евро.

Топ лучших английских лагерей:

#Fayno Camp Krakow Autumn

В лагерь приглашают детей от 8 до 17 лет. Каждый может попробовать себя в роли режиссера, актера, сценариста, оператора, звукорежиссера и даже клипмейкера при создании настоящего фильма. Все мероприятия проводятся на английском языке. Стоимость - 369 евро.

#5 Stars camp

Лагеря, где обучение английскому языку - в прерогативе. Дети от 8 до 16 лет смогут весело провести время и оздоровиться, повысить уровень английского, общаясь с носителями языка из США. Стоимость осенней программы FIVE STARS - 8500 грн. Адрес: Ивано-Франковская область, “Буковель”.

Celyn с АВС САМР

Британский детский языковой лагерь с собственной базой в экологически чистом сосновом лесу на территории 7 га. Кроме занятий с носителями языка, для детей от 7 до 16 лет подготовили насыщенную спортивную и развлекательную программу. Стоимость - от 5400 грн. Адрес: Полтавская область, с. Клюсовка, пер. Солнечный, 9.

Другие популярные английские лагеря:

The Village Camp (от 7 до 12 лет), изучение английского ежедневно в формате speaking club, а также творческая мастерская, спортивная программа. Адрес: Вышгородский район, с. Глебовка - 6500 грн.

Questy Camp (от 10 до 16 лет), изучение английского в игровой форме, а также квесты, творческие мастерские. Адрес: Васильковский р-н, с.Дзвенковое, ул.Нова,32. Эко-комплекс "Перлина Дзвінкова", - 8900 гн.

Diamond Dream Camp (от 8 до 15 лет), насыщенная образовательная программа, а также походы в горы, конные прогулки, пейнтбол, канатный парк и другое. Адрес: Черновицкая область, с. Мигово, ул. Довбуша, 15б, гостиный двор Forest Camp, - 7220 грн.

Аккорд Camp (от 6 до 16 лет), лагерь в Пуще-Водице, тема осеннего заезда - Circus carnival.Стоимость - 5300 грн.

Young Leaders Camp (от 7 до 17 лет), международный английский лагерь в Тбилиси (Грузия), - 600 долл.

BoyarCamp (от 7 до 17 лет), лагерь формата оnly English, размещается на ранчо. Адрес: Львовская область, с. Лопушна, ранчо “Скарбова гора”, - 9500 грн.

Источник: korrespondent.net