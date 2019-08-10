Полиция отправила дополнительные силы в Золотое

Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - сообщил замглавы Нацполиции.

Также он отметил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Но оно не состоялось из-за обстрелов.

Для начала разведения войск необходимо семь суток "тишины".

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Источник: korrespondent.net