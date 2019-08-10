Копы в Одессе "выбивали" показания у задержанных – ГБР

Следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в Telegram во вторник, 8 октября.

Он назвал эту историю жестокой и циничной.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения – вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", – написал Труба.

Он отметил, что такая история – не единичная. ГБР занимается несколькими производствами по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пытали задержанного мужчину в лесополосе и заставили его подписать документы. ГБР открыло уголовное производство по статье о превышение власти или служебных полномочий.

Также сообщалось, что в Николаеве трое полицейских пойдут под суд за пытки. Они по просьбе местного жителя проникли в дом пострадавшего, незаконно его задержали и доставили в отделение, где выбивали из него признание в краже.

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Источник: korrespondent.net