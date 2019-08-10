Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 8 октября.

"Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у Меноры – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр", – говорится в сообщении.

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Напомним, 29 сентября в Украине отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. В связи с годовщиной трагедии Офис президента опубликовал обращение к украинцам.

Но в этот день глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх раскритиковал президента из-за того, что он лично не приехал на ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра.

Позже СМИ сообщили, что Зеленский якобы в частном порядке приезжал 29 сентября в Бабий Яр, чтобы почтить память погибших.

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Источник: korrespondent.net