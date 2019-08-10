Рябошапка назначил своим заместителем бывшего замглавы СБУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 8 октября.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году – Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 – профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 – доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ранее Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем – главным военным прокурором, а Виталия Касько – своим первым заместителем.

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Источник: korrespondent.net