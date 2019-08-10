Иран против военной операции Турции в Сирии

Иран выступает против проведения военной операции Турции на территории Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном во вторник, 8 октября.

"Мы убеждены, что подобные действия не только не будут способствовать безопасности Турции, но и приведут к материальному ущербу и человеческим жертвам. В этой связи Иран выступает против проведения какой-либо военной операции", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что "Тегеран обеспокоен возможным вводом военных сил Турции на территорию Сирии и внимательно следит за этим вопросом".

"Иран готов к организации немедленных консультаций с представителями властей Турции и Сирии с целью урегулирования существующих проблем мирным путем", - подчеркнули в Тегеране.

"Мы подчеркиваем, что уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также приверженность Аденскому соглашению являются основой для такого рода переговоров", - заявили в МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Накануне СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Самолеты на протяжении дня совершали интенсивные полеты над пограничной местностью и к вечеру атаковали штаб курдов.

Также сообщалось, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

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Источник: korrespondent.net