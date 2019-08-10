День защитника Украины-2019: дата, выходной

В Украине появился новый праздник защитников родины - День защитника Украины.

Он был установлен указом президента 14 октября 2014 года. Этот праздник пришел на смену Дню защитника Отечества 23 февраля.

Тогда действующий президент Петр Порошенко постановил отменить советский праздник, заменив его новым.

Дата 14 октября также была выбрана не случайно. На этот день выпадают еще два праздника - день казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.

С 5 марта 2015 года вошел в действие указ Верховной Рады Украины о том, что 14 октября является государственным выходным днем.

Так, как в 2019 году День защитника Украины приходится на понедельник, то украинцев ждет трехдневный уик-энд.

День украинского казачества и Покрова

Новый праздник совпадает с Днем украинского казачества. Сами казаки почитали

день Покрова Божией Матери, который также празднуют 14 октября. Именно ее казаки считали своей покровительницей и в этот день выбирали нового атамана.

Когда в 1775 году была разрушена Запорожская Сечь, выжившие казаки забрали с собой образ Покровы Пресвятой Богородицы.

День украинского казачества начали отмечать после указа Кучмы от 7 августа 1999 года.

Покрова является важным праздником православных и греко-католиков. По легенде Богородица спустилась с небес и укрыла своим покровом людей в осажденном Аскольдом Константинополе. После этого Аскольд и его дружинники приняли крещение и стали христианами.

Ранее сообщалось, что ко Дню защитника Украины Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов.

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Источник: korrespondent.net