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08. 10. 2019

Под Николаевом погиб замначальник полиции области

Утром во вторник, 8 октября, в Николаевской области на автодороге Херсон – Николаев вблизи села Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции – начальник криминальной полиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности в Николаевской области, подполковник Владимир Илличко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что офицеры полиции ехали на автомобиле Тoyotaв направлении Николаева. Водитель Lexus госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

В свою очередь местное издание Новости N сообщает, что Сидоренко утром на автомобиле Toyota Camry с херсонскими номерами выехал из Херсона в Николаев.

"Примерно в 5-6 километрах от села Шевченково Toyota столкнулась с внедорожником Lexus, ехавшим во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину, а Toyota слетела в кювет. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время на место ДТП прибыло все руководство управления полиции Николаевской области во главе с его начальником Александром Анохиным. Работают следователи и эксперты.

Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом погиб замначальник полиции области

На прошлой неделе в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.

А во Львове произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса Ford Transit, в результате чего он перевернулся.

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Источник: korrespondent.net
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