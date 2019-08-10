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08. 10. 2019

Пекин заявил о вмешательстве США во внутренние дела Китая

Китай заявил о вмешательстве США у внутренние дела страны и выразил протест в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса. Об этом заявил во вторник, 8 октября, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает РИА Новости.
 
 
"Введенные США ограничительные меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест", - заявил дипломат.
 
По его словам, вопрос Синьцзяна – исключительно внутреннее дело Китая и никто не имеет право в него вмешиваться.
 
Китай призывает США "исправить свое ошибочное поведение, как можно скорее отменить соответствующие меры и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР"
 
Как сообщалось, Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в "черный список" из-за нарушений прав уйгурского населения. 
 
Напомним, в конце сентября власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая за преднамеренную транспортировку нефти вопреки санкциям США.

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Источник: korrespondent.net
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