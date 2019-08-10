В Сумской области у границы с Россией нашли тайник с гранатометами

Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района во время поиска металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет, в котором находились два боевых гранатомета РПГ-22, сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

В частности, в полицию позвонила мама 17-летнего парня и рассказала, что ее сын нашел гранатометы. Правоохранители опросили парня и осмотрели его находку.

Несовершеннолетний сын заявительницы объяснил полиции, что он время от времени занимается поисками металла, а потому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое. А разглядев "находку" как следует, попросил мать известить обо всем в полицию.

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"Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты. По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас мы выясняем источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села", - сообщил Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции.

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаш, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и составили немалую угрозу для мирного населения. Ведь мощность взрыва каждого равна взрыва полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

Работники полиции обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию по этому делу, сообщить в полицию по телефону спецлинии "102" или в дежурную часть Краснопольского отделения (код 05459) 7-12-02. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Виннице посреди парка нашли схрон с боеприпасами. Две сумки с гранатами и другими боеприпасами лежали в пакете между бетонными блоками.

А в Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов. Он был обустроен на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе.

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Источник: korrespondent.net