В Украине за год свернула деятельность половина волонтеров

Волонтерской деятельностью в Украине в течение 2019 года занимались 9% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), представленные в ходе публичной дискуссии на тему Гражданское общество и граждане: старые проблемы, новые вызовы и перспективы в Укринформе.

"Волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан - фактически столько же, как в 2012 году (10%), но это значительно меньше, чем в прошлом году (18%), и меньше, чем в 2017 году (12%), 2016- м (14%) и 2015-м (13%)", - отмечается в опросе.

Активнее всего волонтерством занимались в западном регионе (14%), в центральном и восточном (по 9%), а меньше всего - в южном (4%).

Вместе с тем социологи уточняют, что в течение последнего года 25% украинцев оказывали определенную благотворительную или материальную помощь другим людям или общественным организациям. В фонде "Демократические инициативы" и КМИСе отмечают, что этот показатель значительно меньше, чем в 2018-м году (38,5%), в 2017-м (41%), в 2016-м (14%) и 2015-м (13%). Больше всего тех, кто оказывал благотворительную помощь, оказалось в западном регионе (44,5%), а меньше всего - в южном (6%).

В то же время большинство граждан (50%) признают, что общественные организации необходимы в их городах или селах, а 20% считают, что они не нужны.

При этом исследователи подчеркивают, что по сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%.

В общем, уточняется в исследовании, почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах и селах общественных организаций (58% на западе, 52% - в центре, 54% - на востоке), за исключением южного региона, где такую потребность ощущают гораздо меньше - 36%.

В то же время лишь 7,5 граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически сколько, как и в 2013 году (3%). При этом больше всего таких граждан, по данным опроса, в западном регионе (13%), а меньше всего - в южном (2%).

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИСом с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в Черкассах волонтер демонстративно порвал грамоту от президента. Волонтер Ярослав Коваленко разорвал грамоту от президента Украины на глазах у председателя Черкасской облгосадминистрации.

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Источник: korrespondent.net