Мужчину с ботулизмом госпитализировали в тяжелом состоянии

В Одесской области мужчина, заболевший ботулизмом, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины сообщает УНИАН во вторник, 8 октября.

Случай заболевания ботулизмом в Овидиопольском районе зарегистрирован на прошлой неделе. Больного в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую инфекционную больницу, где ему введена противоботулиническая сыворотка.

Свое заболевание мужчина связывает с употреблением вяленой речной рыбы собственного приготовления.

Напомним, что ранее мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Житель Черкасской области съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

Также сообщалось, что киевлянка скончалась от ботулизма в Черниговской области.

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Источник: korrespondent.net