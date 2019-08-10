Гражданское общество опустилось ниже уровня 2013 года - соцопрос

В активной общественной деятельности задействованы 7,5% украинцев - меньше, чем в 2013 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Демократические инициативы имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии, опубликованные во вторник, 8 октября.

Исследование было проведено 8-20 августа 2019 года. Всего вовлеченных в активную общественную деятельность в западном регионе - 13%, в центральном - 8%, в восточном - 7%, а меньше всего в южном - 2%.

В 2019 году 90% граждан не входили ни в одну из организаций, объединений или партий. В 2013 году, до Евромайдана и войны, таких было примерно столько же - 85,5%.

При этом 40,5% граждан оценивает нынешний уровень развития гражданского общества как средний, 12% считают высоким и очень высоким, 34% – низким и очень низким.

Кроме того, 50% граждан признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны.

По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%.

Почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах и селах общественных организаций (58% на западе, 52% в центре, 54% на востоке), а в южном регионе такую ​​потребность испытывают меньше – 36%.

Причины неучастия в деятельности общественных организаций: 38,5% опрошенных подобная деятельность вообще не интересует (в 2018 году таких было 22%, в 2013 году - 23%). Остальные причины - менее существенные, особенно в сравнении с предыдущими годами, когда больше ссылались на отсутствие времени (27% в 2018 году и 23% в 2013 году).

В 2019 году стало меньше тех, кто не знает, как можно приобщиться к деятельности общественных организаций - 13%, тогда как в 2018 году на это указывали 16%, а в 2013-м - 21%.

51% украинцев вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (в 2018 году таких было 36%).

По сравнению с предыдущим годом, снизилось признание первоочередности "протестных" видов деятельности ОО: организации акций протестов (14% в 2019 году и 22% в 2018-м), борьбы с незаконными застройками (15% в 2019 году и 23% в 2018-м).

При этом 65% респондентов позитивно относится к тому, что в Верховную Раду попало немало общественных активистов: 32% уверены, что они смогут реально влиять на ситуацию в стране, а 33% считают, что именно так может качественно обновиться политика. Но 16% - против участия общественных активистов в политике.

Опрос проводился в августе в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения изменений общественного мнения использованы результаты опросов, проведенных в разное время фондом Деминициативы с Центром Разумкова и КМИСом.

Напомним, что ранее опрос выяснил, сколько украинцев считают себя патриотами.

Также социологи рассказали, что каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет.

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Источник: korrespondent.net