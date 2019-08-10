В Херсонской области подожгли дом двух судей

В ночь на вторник в селе Малокаховка Херсонской области неизвестные пытались поджечь дом, в котором живут судьи Ирина и Сергей Пилипенко. Об этом сообщает сайт Судебная власть Украины 8 октября.

"Неустановленные лица путем бросания бутылок с зажигательной смесью во двор и в окно, совершили поджог жилья супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Только по странному стечению обстоятельств пожар был вовремя обнаружен и локализован. Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как уточнили в ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 2:30 ночи. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит крыша дома

"Около двух часов понадобилось, чтобы ликвидировать пожар. Огнем повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв. м и потолок дома площадью 8 кв. м. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества судьи, народного заседателя или присяжного (ч.2 ст.378 УК Украины) Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Накануне в Одесской области на причале в селе Бурлачья Балка сгорела яхта, принадлежащая депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому.

А на прошлой неделе в Костополе Ровенской области сгорел автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата облсовета. Машина стояла на огражденной территории частного домовладения. Внутри авто обнаружили остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

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Источник: korrespondent.net