ЕБРР и ЕС выделят €120 млн малому и среднему бизнесу в Украине

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывают новую программу для украинского малого и среднего бизнеса в размере 120 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 8 октября.

Почти 70 млн евро в гривневом эквиваленте будут доступны через Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк. В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, ПроКредит Банк - 20 млн евро, ОТП Банк - $25 млн.

"Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.

Общий лимит программы финансирования местных малых предприятий (МСП) EU4Business составляет около 120 млн евро в гривневом эквивалента.

Напомним, что ранее Гончарук пообещал $50 млрд инвестиций за пять лет - программа действий предполагает рост ВВП на 40% за пять лет.

Также сообщалось, что зарубежные инвесторы вложили в гособлигации Украины 97 млрд грн. С начала года вложения иностранных инвесторов в украинские государственные облигации выросли в 15 раз.

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Источник: korrespondent.net