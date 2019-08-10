На экс-главу Укрбуда надели электронный браслет – СМИ

Бывший депутат Верховной Рады, экс-глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии, внес залог 5,5 млн гривен. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро во вторник, 8 октября.

"Микитась внес залог вчера", – сказал он.

По его словам, после этого Микитасю надели электронный браслет контроля. Также экс-нардеп сдал свой загранпаспорт.

Напомним, 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен.

Как известно, 14 мая НАБУ задержало экс-командуюющего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net