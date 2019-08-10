Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 14:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

На экс-главу Укрбуда надели электронный браслет – СМИ

Бывший депутат Верховной Рады, экс-глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии, внес залог 5,5 млн гривен. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро во вторник, 8 октября.

"Микитась внес залог вчера", – сказал он.

По его словам, после этого Микитасю надели электронный браслет контроля. Также экс-нардеп сдал свой загранпаспорт.

Напомним, 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен.

Как известно, 14 мая НАБУ задержало экс-командуюющего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.