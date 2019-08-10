У Эрдогана ответили на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у страны есть решимость и сила осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и ее нельзя контролировать угрозами. Об этом сообщает Daily Sabah.
"Турция не примет создания террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило", - сказал Октай.
Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Турция заявила о завершении подготовки к операции в Сирии
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Источник: korrespondent.net
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