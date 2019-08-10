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08. 10. 2019

У Эрдогана ответили на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у страны есть решимость и сила осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и ее нельзя контролировать угрозами. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Турция не примет создания террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило", - сказал Октай.

Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

Турция заявила о завершении подготовки к операции в Сирии

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Источник: korrespondent.net
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