Кремль настроен на реанимацию "нормандского формата" – Песков

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но чтобы саммит саммит был результативным, его нужно хорошо подготовить. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки", сообщает ТАСС во вторник, 8 октября.

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности, – сказал Песков. – Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной".

При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов.

"Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать", – уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.

Песков добавил, что идея об участии США в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле, однако Вашингтон мог бы использовать свое влияние на Киев для выполнения Украиной минских договоренностей.

"Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки, – сказал он. – Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по Минским договоренностям".

Представитель Кремля отметил, что "с общей точки зрения участников "нормандского формата, альтернативы ему в настоящий момент нет".

Напомним, 1 октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Несмотря на это, в России заявили, что сроки проведения саммита "нормандской четверки" будут определены только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Накануне Вадим Пристайко объявил, что разведение войск сорвано из-за обстрелов сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net