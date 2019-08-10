Срыв разведения войск. Что происходит на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Начаться оно должно было 7 октября, но этого не произошло. Украинские власти объясняют отмену разведения обстрелами. Вместе с тем против отвода сил активно протестуют националисты.

Охрана, отмена

“К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - объяснил отмену разведения сил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Теперь, по словам Пристайко, придется ждать следующих 7 дней, во время которых сепаратисты должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение.

Он пояснил, что разведение предусматривает уход живой силы Вооруженных сил Украины, но фортификационные сооружения останутся. Если же Украина увидит, что боевики не выполняют договоренностей или планируют какие-то агрессивные действия, то наши военные вернутся на свои позиции.

Пристайко добавил, что Украина не рекомендует "играть" с разведением войск, чтобы "занять какие-то позиции или захватить какой-либо город".

В течение суток 7 октября незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия участок разведения сил и средств в районе Золотого.

Судьба Золотого

В Золотом Луганской области после разведения перед позициями украинских военных могут остаться около 130 домов. Естественно, такая ситуация вызвала обеспокоенность местных жителей.

Защитить Золотое пообещали националисты и ветераны АТО, приехавшие в населенный пункт.

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", - заявил лидер политической партии Национальный корпус Андрей Билецкий в Золотом.

В свою очередь, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян уверяет, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - заявил Троян.

По его словам, у полиции уже есть опыт успешной работы после разведения войск в Станице Луганской. Там местные жители тоже имели опасения после перемещения военных на новые рубежи.

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак тоже съездили в Золотое, где запланирован процесс разведения войск, и говорят, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.

Пресс-служба Минобороны Министр обороны в Золотом

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и будет координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечения их безопасности.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль имеет некоторое влияние на вооруженные формирования на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - заявил Песков.

Чиновник добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий" и заинтересована, чтобы он был выполнен.

Будут новые попытки

Андрей Билецкий заявляет, что новая попытка разведения сил запланирована на 9 октября.

“Власти отказались от планов начать разведение войск 7 октября. Спасибо всем ветеранам, которые встали на защиту Золотого. 9 октября в 12:00 Зеленский снова попытается начать разведение… Надо протестовать, надо показать свою позицию. Мы обязаны не допустить сдачи украинской земли. Когда на акцию выйдет несколько тысяч человек - тогда Зеленский не решится вывести войска из Золотого”, - заявил Билецкий.

Источник: korrespondent.net