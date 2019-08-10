В Киеве представили новые военные разработки

В Киеве на крупнейшей в Украине ежегодной выставке Оружие и безопасность государственный концерн Укроборонпром представил шесть новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба госконцерна.

Флагманом нынешней выставки от концерна является натурный образец ракетного комплекса Нептун в составе трех единиц: унифицированная пусковая машина, транспортно-заряжающая машина и передвижной командный пункт, который впервые представляет ГП Государственное Киевское конструкторское бюро Луч.

Также ГККБ Луч представит универсальную управляемую ракету РК-10 и тренажерный комплекс индивидуальной подготовки наводчиков легкого переносного ракетного комплекса Корсар.

Государственная акционерная холдинговая компания Артем презентует инфракрасную головку самонаведения, а ГП Изюмский приборостроительный завод – оптико-прицельную станцию ОПСН-І, разработанную совместно с ГП ГККБ Луч.

Кроме этого, на стенде впервые представлена радиолокационная станция 90К6Е от КП «Научно-производственный комплекс Искра. Этот мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

"36 предприятий-участников государственного концерна Укроборонпром представляют на международном форуме широкий спектр продукции военного и двойного назначения. В общем концерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники", - сказано в сообщении.

Также в рамках выставки презентуют новый украинский бронетранспортер Атаман-3, разработанный компанией Практика для нужд Вооруженных сил и морской пехоты Украины. Об этом пишет издание Сегодня. Отмечается, что бронетранспортер разработан в соответствии с новейшими требованиями по защите экипажа и десанта – имеет переднее расположение двигателя и заднее расположение отсека десанта, имеет высокий уровень баллистической и противоминной защиты.

В зависимости от поставленных целей, Атаман-3 может нести различное вооружение и стать базой для самоходной артиллерийской установки, автомобилей огневой или минометной поддержки. Он также может быть командно-штабным или ремонтно-эвакуационным автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Киеве открылась международная выставка оружия. В выставке принимают участие более 370 участников, которые демонстрируют военную и спецтехнику, авиационную технику и наземное оборудование, оснащение солдата, тыловое обеспечение и другое.

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Источник: korrespondent.net