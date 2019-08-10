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08. 10. 2019

Грымчака оставили под стражей

Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила жена Грымчака Юлия в Facebook.

"Грымчака оставили под стражей", - говорится в сообщении Юлия Грымчак.

Сообщается, Грымчак останется под стражей еще на один месяц. Мера пресечения Грымчака в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере шести млн грн.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Грымчак впервые прокомментировал обвинение

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Источник: korrespondent.net
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