ГПУ расследует возможные злоупотребления при строительстве корветов

Генеральная прокуратура начала уголовное производство относительно возможных злоупотреблений при строительстве кораблей класса "корвет" для ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства во вторник, 8 октября.

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

В ГПУ также напомнили, что осуществляют последовательный аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес.

В прошлом году стало известно об очередном срыве строительства украинского корвета Владимир Великий. Он должен был стать первым из четырех кораблей проекта 58250. Власти выделили на строительство корвета 1,4 млрд гривен. Но позже командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что таких средств нет. Спуск на воду головного корабля серии ожидался еще в 2012 году.

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Источник: korrespondent.net