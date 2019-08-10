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08. 10. 2019

Для пограничников купят пять украинских катеров

В течение трех лет МВД планирует закупить для Госпогранслужбы 20 патрульных катеров, пять из которых будут построены в Украине. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности во вторник, 8 октября.

Как сообщает пресс-служба МВД, министр напомнил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники.

Аваков также отметил, что МВД на 2020 год планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.

Ранее стало известно, что МВД договорилось с ГП Антонов о закупке 13 самолетов Ан-178.

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Источник: korrespondent.net
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