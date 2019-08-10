В Черновицкой области загорелся поезд

В Черновицкой области на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - госграница.
На месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в США поезд сошел с рельсов и загорелся. Как выяснилось, один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон.
А летом под Днепром на ходу загорелась электричка. Сообщалось, что загорелась проводка.
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Источник: korrespondent.net
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