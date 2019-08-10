В Черновицкой области загорелся поезд

В Черновицкой области на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - госграница.

На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в США поезд сошел с рельсов и загорелся. Как выяснилось, один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон.

А летом под Днепром на ходу загорелась электричка. Сообщалось, что загорелась проводка.

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Источник: korrespondent.net