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08. 10. 2019

Экономика Британии потеряла $74 млрд из-за Brexit

Из-за процесса выхода Великобритании из Евросоюза экономика страны сократилась на 2,5-3% и потеряла £60 млрд ($73,8 млрд). Об этом говорится в докладе Института фискальных исследований, сообщает пресс-служба Шотландской национальной партии.

Согласно прогнозам исследования, планы британского правительства осуществить Brexit без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем могут привести к тому, что национальный долг увеличится до 50-летнего максимума, в результате чего, вероятно, он удвоится и достигнет £100 млрд ($123 млрд).

Один из авторов доклада, главный экономист Citi Кристиан Шульц, указал, что в связи с Brexit инвестиции в британский бизнес снизились на 20%. Он также отметил, что "пребывание в ЕС было бы лучшим сценарием для экономического роста".

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

Позже в Еврокомиссии "компромисс" Джонсона по Brexit назвали "спорным". Юнкер отметил положительные сдвиги в предложениях Джонсона, но в них все же есть "спорные моменты" относительно бэкстопа и границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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Источник: korrespondent.net
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