СМИ: Бывшие таможенники снимают элитные госдачи в Конче-Заспе за копейки

Бывший руководители таможенных органов Украины за небольшие деньги снимают государственные дачи в элитном киевском районе Конча-Заспа. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе 15 гектаров в Конче-Заспе. Сейчас этот участок стоит около 300 млн гривен. На этой земле должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр. Вместо этого там появилось 28 дач, после чего таможенный профсоюз передал дома в аренду руководству таможни.

Среди арендаторов есть бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров (он снял пятикомнатную двухэтажную дачу за 6770 гривен в месяц, срок аренды - до 2033 года), бывший начальник таможни и бывший вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник, бывший начальник Киевской региональной таможни Геннадий Романенко (снимает двухэтажный дом за 4360 гривен в месяц), бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко (4380 гривен за двухэтажную дачу). Одну дачу занял глава профсоюза таможенников Игорь Тимофеев, он арендует ее за 4360 гривен в месяц, срок аренды - до 2026 года.

"Сейчас мы разбираемся со статусом этого имущества. Формально - это то, чем занимается профсоюз. Меня на самом деле искренне удивляет такая ситуация. Оказывается, что эти самые люди, будучи здесь руководителями в этих стенах, сами себе давали в аренду за какие-то смешные деньги землю и недвижимость в Конча-Заспе", - прокомментировал расследование глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Он возглавил ведомство в июле 2019 года.

Он заявил, что Гостаможня планирует вернуть элитную недвижимость профсоюзу, а затем продать на аукционе. "И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус", - сказал Нефьодов.

Ранее сообщалось, что Нефедов не увидел нарушений в работе таможенников с экс-женой Князева. Максим Нефедов заявил, что машина, в которой с деньгами ехала бывшая жена Сергея Князева, "шла по зеленому коридору".

Напомним СМИ сообщили, что бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе в Польше. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

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Источник: korrespondent.net