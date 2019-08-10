Без США не решить. Речь Лукашенко о Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений о конфликте на Донбассе 8 октября на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в рамках форума Минский диалог. Корреспондент.net приводит самые яркие цитаты.

Беларусь, Россия, Украина - единое

Конфликт на Донбассе - не только в Украине, говорит Лукашенко, отмечая, что Беларуст уже "почувствовала, что это такое".

"160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию... и мы им назавтра же, буквально через сутки, предоставили равный статус с нашими гражданами - Беларуси. Мы приняли их, как родных. Кто-то уехал, кто-то приехал… Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия", - сказал он.

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Белорусский лидер считает, что это говорит о том, что "это в нашем доме уже конфликт, поэтому мы не можем стоять в стороне".

"Во-вторых, это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Я не хочу сказать, что один народ (это кого-то бесит). А фактически один народ. И мы воюем и не можем разобраться. Европа вроде бы помогает. Ну, так помогайте, чтобы был результат!", - сказал он.

Война на Донбассе - конфликт Украины и России

"Если двое братьев дерутся всегда подключался третий, всегда так было. Мы из этого исходим. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны", - заявил Лукашенко.

Он призвал не игнорировать и не избегать глав самопровозглашенных "ЛДНР" для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Это вопрос договоренностей. Но главное, чтобы стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и "ЛНР", и "ДНР", и будут подвижки: и 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции", - сказал лидер Беларуси.

Лукашенко отметил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос налаживания диалога с сепаратистами.

"Я сказал, что надо идти на какие-то контакты, движение, потому что война у тебя, на твоей земле. Он говорит: "Я так и понимаю эту проблему". Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему!", - заявил он.

Белорусский лидер отметил, что со временем "любые раны рубцуются" и привел в пример отношения с Германией, которые наладались после Второй мировой войны.

"Многое зависит от нас. И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть решения этой проблемы", - добавил он.

Прогресса на востоке Украины нет

Лукашенко сказал, что в Беларуси рады наметевшимуся прогрессу (обмен пленными) и "некоему процессу" на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, но тем не менее подчеркнул, что на самом деле "лед не тронулся".

"Но если кто-то думает, что после принятия решения в Минске (а там просто были еще раз конкретизированы минские соглашения нормандской четверки) лед тронулся - нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который, может быть, ну хотя бы в средствах массовой информации, умах политиков актуализирован. Так называемая формула Штайнмайера", - сказал политик.

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Нормандская четверка без США не решит конфликт

"Да очнитесь вы, в конце концов! Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме (в Европе - ред.). И решать эту проблему нам. И если нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать", - сказал Лукашенко.

При этом добавил, что сомневается в желании Европы завершить военный конфликт в Украине.

"Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Там же одни старики и дети остались! Все, кто мог убежать, уехать, оттуда убежали", - заявил политик.

Лукашенко отметил, что возлагает на встречу в нормандском формате надежду создания "твердых гарантий запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей".

"При этом я своего мнения не скрываю: без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится", - подчеркнул он.

Украину "подарили" Западу

Лукашенко заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело, по его мнению, к событиям в Украине.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал президент.

Европа должна помочь Украине

"Потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует", - упрекнул Лукашенко.

Он считает решение конфликта на Донбассе ключевым вопросом безопасности в Европе.

"В братской нам Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса", - отметил политик.

Президент Беларуси заявил, что нужно не только остановить войну, но и восстановить Донбасс.

"И не только восстановить Донбасс. Там еще более вопиющие проблемы, в Украине. Эта война и та ситуация экономически опустила Украину. Ей нужно помогать. Если мы на что-то способны, давайте решать! На деле решать! Вот посоветуемся, вы своих политиков возьмете за шиворот и заставите решать эту проблему (нас возьмете за шиворот)", - сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь никогда не стремилась быть посредников или миротворцев, но готова, "как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, сыграть ту роль, которая ими будет определена нам".

Вменяемый Зеленский

Президент Беларуси вспомнил свою встречу с украинским лидером в Житомире на прошлой неделе. Он отметил, что у них был "обстоятельный разговор по широкому кругу тем".

"Я почувствовал, что президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей страны. Абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем", - подчеркнул Лукашенко.

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Источник: korrespondent.net