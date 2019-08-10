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08. 10. 2019

В Генштабе рассказали, где будут новые позиции ВСУ

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом накануне сообщила пресс-служба Минобороны.

По словам главы Генштаба, войска планируют развести зеркально на расстояние одного километра от линии разграничения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе", – заявил Хомчак и заверил, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей противником позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр обороны.

Он добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Накануне сообщалось, что начальник Генштаба, глава Минобороны и замглавы Нацполиции Вадим Троян посещают населенные пункты на линии соприкосновения на Донбассе, где 7 октября должно было начаться разведение сил.

О том, что само разведение на Донбассе сорвано, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он связал это с обстрелами сепаратистов в точках отвода войск.

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Источник: korrespondent.net
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