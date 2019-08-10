Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

Члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александр Формагей и Евгений Маглеванный заявили о решении уйти из комиссии.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. Свое будущее пока связываем с обучением", – написал Формагей в Facebook.

Как известно, в состав регулятора по закону входит семь членов, включая председателя. После отставки Формагея и Маглеванного там останется только три человека. Для принятия решений нужно не меньше четырех голосов.

Комментируя вопрос кворума, Формагей отметил, что по закону об НКРЭКУ президент может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое количество членов регуляторного органа.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявили, что планируют внести изменения в законы о рынке электроэнергии и о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам.

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Источник: korrespondent.net