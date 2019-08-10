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08. 10. 2019

Сенцов дал показания миссии ООН

Освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов дал показания Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Об этом сообщается в Facebook миссии.

В ООН отметили, что полученная от Сенцова информация будет использоваться для "анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов, для привлечения виновных к ответственности".

"Мы говорили о его содержании под стражей и заключении в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушения прав человека в его деле", — говорится в сообщении миссии.

Представители ООН намерены провести интервью со всеми политзаключенными и моряками, которых освободили 7 сентября по формуле "35 на 35".

Напомним, Сенцов посетил Страсбург и провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Источник: korrespondent.net
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