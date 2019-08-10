Почти три четверти украинцев против продажи земли - опрос

Введение продажи земель сельскохозяйственного назначения поддерживают 19% украинцев, 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, опубликованные во вторник, 8 октября.

По данным опроса, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных.

При этом 74% респондентов считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

Опрос был проведен Социологической группой Рейтинг 28 сентября -1 октября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Ранее исследование Киевского международного института социологии также показало, что более половины украинцев против снятия моратория на продажу земель.

Как сообщалось, Кабмин намерен разрешить продажу земли иностранцам.

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Источник: korrespondent.net