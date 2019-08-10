Прокуроры возобновили дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко

Прокуратура Кивской области отменила постановление о закрытии дела об избиении журналистов Схем на свадьбе сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко, его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований, сообщила пресс-служба ГПУ.

"Прокуратурой Киевской области отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны", - говорится в сообщении.

Решение о возобновлении расследования было принято накануне. После того, как пострадавший от действий угошников журналист Михаил Ткач написал в Facebook о торможении дела в течение двух лет и прекращении производства в мае 2019 года.

Избиение журналистов расследуется по ч. 2 статьи 345-1 (умышленное причинение журналисту телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности) УК Украины. Нападавшим грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

"Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что дело о нападении на журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли. Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко.

Напомним, сотрудники УГО напали на журналистов на свадьбе сына Луценко.

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Источник: korrespondent.net