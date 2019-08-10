У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к побегу судьи

У жены бывшего судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции, прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли технику и флешки. Об этом сообщают Украинские Новости.

Обыски проводило Государственное бюро расследований еще 13 сентября на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Карабаня по месту жительства жены Чауса.

Вещественные доказательства, полученные в результате следственных действий, указывают на возможную причастность окружения экс-президента Петра Порошенко к вывозу судьи Чауса из Украины в Молдову. В частности, были изъяты: 2 ноутбука, планшетный компьютер, MP3-плеер, sim-карта Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носитель Transcend 2 Gb и флеш-носитель Sony 2 Gb, а также 2 sim-карты. 16 сентября все изъятое имущество было арестовано судом.

Напомним, Судью Чауса поймали на взятке в $150 тысяч 9 августа. Правоохранители заявили, что на месте передачи взятки изъято вещественное доказательство в виде стеклянной банки, заполненной пачками долларов. При этом долгое время Чаус оставался на свободе из-за иммунитета, пока не сбежал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net