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08. 10. 2019

Импичмент Трампа: посла США в ЕС не допустили для показаний в Конгресс

Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование импичмента президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает NBC News.

"Сегодня утром Государственный департамент США приказал послу Гордону Сондленду не являться на его запланированное интервью перед Общим комитетом Палаты представителей США", - говорится в сообщении адвоката Сондленда Роберта Лускина.

Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей, о том, должен ли Трамп быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

Также отмечается, что посол Сондленд ранее добровольно согласился появиться чтобы быстро ответить на вопросы Комитета.

"Как действующий посол США в ЕС и сотрудник Госдепартамента, посол Сондленд обязан следовать указанию Департамента", - продолжил Лускин, добавив, что Сондленд "крайне разочарован, что он не сможет сегодня дать показания".

Лускин отметил, что Сондленд приехал в столицу США из Брюсселя, "чтобы подготовиться давать показания и быть в состоянии ответить на вопрос Комитета".

Согласно жалобе информатора, вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Сондленд давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

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Источник: korrespondent.net
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