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08. 10. 2019

Оборонный бюджет Украины увеличится - Гончарук

В следующем году оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом во вторник, 8 октября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - заявил он.

При этом премьер отметил, что в процентном соотношении, данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.

"Поэтому пропорционально они не уменшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - уточнил он.

Гончарук напомнил, что в 2018 году расходы на оборону составляли 101,7 млрд грн.

"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне", - отметил премьер.

Согласно проекту бюджета, всего бюджет на безопасность и оборону составляет 245,8 млрд грн.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины. 

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Источник: korrespondent.net
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