Трамп: США не оставят курдов без поддержки

США не оставят своих курдских союзников без поддержки, заявил президент Дональд Трамп на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии.

"Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, они особенные люди и отличные бойцы", - написал Трамп в Twitter.

"В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара - ред.) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - продолжил президент.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием, и финансами.

Кроме того, американский президент напомнил о том, что Турция занимает важное место в американской внешней политике.

"Так много людей спокойно забывают о том, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они создают структурные стальные рамы для наших истребителей F-35. С ними также было приятно иметь дело, когда они помогали мне спасти многие жизни в провинции Идлиб и вернуть здоровым пастора Брансона, который долгие годы находился в тюрьме", - отметил президент.

Он добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Накануне СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Самолеты на протяжении дня совершали интенсивные полеты над пограничной местностью и к вечеру атаковали штаб курдов.

Также сообщалось, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

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Источник: korrespondent.net