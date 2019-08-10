В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками Игорем Заводюком и Виталием Степаненко, погибшими во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины в Facebook во вторник, 8 октября.

"В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, которые 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом. Накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, сегодня в последний путь провожали командира экипажа – Виталия Степаненко. Оба в 1990-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации", – говорится в сообщении.

Почтить память пилотов пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба командования Воздушных сил, бригады транспортной авиации.

Cмотрите фотогалерею: Авария Ан-12: в Виннице простились с погибшими летчиками

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

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Источник: korrespondent.net