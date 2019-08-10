Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 19:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

Авария Ан-12: в Виннице простились с погибшими летчиками

В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками Игорем Заводюком и Виталием Степаненко, погибшими во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины в Facebook во вторник, 8 октября.

"В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, которые 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом. Накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, сегодня в последний путь провожали командира экипажа – Виталия Степаненко. Оба в 1990-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации", – говорится в сообщении.

Почтить память пилотов пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба командования Воздушных сил, бригады транспортной авиации.

Cмотрите фотогалерею: Авария Ан-12: в Виннице простились с погибшими летчиками

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.