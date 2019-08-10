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08. 10. 2019

Представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера

Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает Громадське.

Во время брифинга в Северодонецке Луганской области Винников заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

Ранее Штайнмайер отверг критику своей "формулы". Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

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Источник: korrespondent.net
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