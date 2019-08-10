В Германии разбился американский истребитель

Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Германии. Об этом сообщила во вторник, 8 октября, полиция города Трир.

"На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении полиции.

Пилот катапультировался, его доставили в больницу.

По данным ТАСС, истребитель принадлежал ВВС США. "Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе Spangdahlem", - сказал представитель Военно-воздушных сил Германии.

Инцидент произошел вдали от населенных пунктов.

Напомним, в сентябре истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился на северо-западе Франции.

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Источник: korrespondent.net