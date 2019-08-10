Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 19:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

В Германии разбился американский истребитель

Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Германии. Об этом сообщила во вторник, 8 октября, полиция города Трир. 

"На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении полиции. 

Пилот катапультировался, его доставили в больницу.

По данным ТАСС, истребитель принадлежал ВВС США. "Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе Spangdahlem", - сказал представитель Военно-воздушных сил Германии.

Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. 

Напомним, в сентябре истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился на северо-западе Франции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.