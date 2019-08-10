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08. 10. 2019

На Кировоградщине рабочего залило расплавленным металлом

На Побугском ферроникелевом комбинате (Кировоградская область) погиб литейщик Валерий Червятюк 1956 года рождения, сообщает Госслужба труда.

При разливе металла из ковша в конвертер №4 произошел разлив металло-шлаковой смеси, из-за чего потерпевший получил ожори 80-90% тела.

Инцидент произошел еще 4 октября в 15:56. Мужчина умер в больнице 6 октября.

Ранее сообщалось, что в Виннице погиб строитель, упав с крыши торгового центра. Мужчина погиб на месте еще до приезда врачей. Работы на крыше приостановлены, ведется следствие.

При обвале на шахте во Львовской области погиб рабочий

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Источник: korrespondent.net
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