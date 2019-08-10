Луценко рассказал о своих встречах с Джулиани

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказало своем общении адвокатом президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. О деталях сотрудничества Луценко рассказал в интервью Радио НВ.

Он отметил, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило ему в конце 2017 года "через одного подчиненного". По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки", - говорит экс-глава ГПУ.

По утверждению Луценко, он узнавал у Джулиани, "в какую дверь можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинское Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - рассказывает Луценко.

По его словам, во время встречи на второй день визита в США они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонентаТрампа на выборах в США-2020 Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича (Николая Злочевского), который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. ...членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства ... Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов)", - говорит Луценко.

Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, высказал идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Ранее Луценко заявил американской прессе, что сын Байдена не нарушал украинские законы.

Джулиани, в свою очередь, возмущен заявлениями Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом и требует отчет экс-генпрокурора по расследованию.

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Источник: korrespondent.net