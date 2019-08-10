Трампу не хватает Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-кандидат от Демократической партии на пост президента Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку. Такое заявление он сделал в Twitter во вторник, 8 октября.

"Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться [выиграть] и украсть [эту возможность] у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал он.

Трамп отметил, что при этом она должна выполнить одно условие, а именно - объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, когда будучи главой Госдепартамента она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.

Ранее сенаторы-республиканцы направили в адрес генпрокурора США письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в ходе президентских выборов 2016 года.

Как известно, главным конкурентом Трампа на выборах рассматривается экс-вице президент Джо Байден.

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Источник: korrespondent.net