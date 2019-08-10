Снайперы злых сил. В Ираке убиты 100 протестующих

В Багдаде протесты, продолжающиеся неделю, закончились массовой стрельбой по демонстрантам. За несколько дней были убиты 104 человека, ранения получили более шести тысяч. Власти заявляют о "неизвестных снайперах".

Протестное движение оказались принципиально новыми для Ирака, поскольку в его основе стоит молодежь, которая родилась во время войны и не видит перспектив для себя из-за коррупции и безработицы в стране.

Ираку еще понадобится время на восстановление от военных действий и санкций ООН. Однако правительство уже анонсировало список реформ, которые должны удовлетворить требования протестующих. Корреспондент.net рассказывает подробности.

После войны молодежь не может найти работу

Массовые протесты начались 1 октября в Багдаде и других городах Ирака - за неделю в 12 из 18 провинций страны прошли митинги разной степени массовости.

Протесты с самого начала сопровождались столкновениями с иракской полицией и армейскими подразделениями. Протестующие жгли покрышки, а также, как утверждают в министерстве внутренних дел страны, захватили и сожгли более 50 зданий, включая правительственные.

Эскалация началась 4 октября, тогда иракские силы безопасности в Багдаде открыли массовый огонь по толпе. Они стреляли именно по демонстрантам, а не в воздух, сообщали корреспонденты France-Presse и Al Jazeera с места событий.

Толчком для начала протестов стало внезапное и не получившее внятного объяснения увольнение генерал-лейтенанта Абдель Вахаба аль-Саади из службы по борьбе с терроризмом.

Саади стал известным в период борьбы с террористической организацией "Исдамское государство". Как отмечают эксперты, он вернул веру в иракскую армию и контртеррористическую службу и стал одним из самых авторитетных военачальников Ирака.

Вежливые террористы. Как ИГИЛ руководил Мосулом

Однако главаня причина недовольства граждан является бедственное экономическое положение. В 2014 году ИГИЛ захватили значительную часть запада и севера Ирака. Сейчас стране необходимо восстановление, которые, по данным Всемирного банка, обойдется в 88 миллиардов долларов.

Ирак обладает четвертыми по величине запасами нефти. Но каждый четвертый житель живет менее чем на два доллара в день, а каждая шестая семья испытывает дефицит продуктов питания.

В 2018 году уровень безработицы достигал 7,9 процентов в год, но среди молодежи он вдвое выше. Почти 17 процентов работоспособных иракцев могут найти лишь временную работу. Из 40 миллионов человек, проживающих в Ираке, более 60 процентов - моложе 25 лет, четверть из них не имеет работы.

"Мы хотим рабочие места. Мы хотим зарплату. Мы хотим чувствовать себя частью страны. Мы хотим достойной жизни, чтобы кормить семьи", - сказал американкой газете Wall Street Journal 36-летний житель Багдада Салам Радиф.

Другой житель Мустафа, которому еще не исполнилось 30 лет, рассказал, что в 2015 году пошел воевать против ИГИЛ, но после возвращения в 2017 году так и не смог найти работу.

"Я принимал участие в операции в Фаллудже и Мосуле... но теперь, когда я прошу обеспечить мои основные права, мне отвечают слезоточивым газом и огнем снайперов", - говорит Мустафа.

Протестное движение организовалось спонтанно, у него нет свое центра и связей с политическими силами, говорит научный сотрудник Института Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура Фанар Хаддад.

После завершения войны граждане Ирака переключили свое внимание на политическую и экономическую систему страны, "которая служит интересам олигархии", заявил Хаддад.

Правительство обещает реформы, но экономисты сомневаются

Сформированное в прошлом году правительство во главе с премьер-министром Аделем Абделем Махди впервые столкнулось с массовыми протестами. Предыдущие менее кровопролитные беспорядки были в Басре и Багдаде, тогда полиция также применяла силу.

Полиция действует вместе с армией, в ходе разгона протестов сотрудники правоохранительных органов использовали боевые патроны и слезоточивый газ.

При этом пресс-секретарь МВД генерал-майор Саад Маан заявил, что сотрудники не стреляли по протестующим, ответственность за жертвы он возложил на "злые силы" и "неизвестных снайперов".

При этом армия Ирака признала 7 октября факт чрезмерного употребления силы при разгоне демонстрантов. В этой связи Махди распорядился создать комиссию для проведения срочного расследования.

Президент Ирака Бархам Салех призвал сограждан к диалогу, чтобы составить дорожную карту по выходу из внутриполитического кризиса. Он также считает, что на протесты повлияли внешние силы.

"Ирак не будет местом для сведения счетов между региональными игроками. Поэтому настало время сплотиться и начать сообща залечивать раны", - заявил он и призвал "проявлять максимальную сдержанность".

Салех также заявил, что "все те, кто провоцировал беспорядки и стрелял в демонстрантов и полицейских в ходе уличных протестов в начале октября в Багдаде, являются преступниками и будут отданы под суд".

Премьер после заседания правительства 6 октября сообщил о намерении провести реформы и принять некоторые меры. Речь идет о распределении земельных участков среди семей с низкими доходами, строительстве 100 тысяч единиц жилья, предоставлении пособий 150 тысячам безработным и программе обучения для еще 150 тысяч человек без работы.

Некоторые экономисты заявили, что предложения правительства только усугубят основную проблему, поскольку около 75 процентов бюджета Ирака уже идет на текущие расходы, большая часть которых используется для поддержки политических партий, контролирующих местные министерства.

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Источник: korrespondent.net