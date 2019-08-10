Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 21:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

В США считают, что Украина сможет поставлять соседям газ внутренней добычи

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски. Об этом сообщил в Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски по вопросу энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - подчеркнул Перри.

Американский министр также добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и увеличению поставок газа и поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.

По мнению Перри, благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.

Как сообщалось, в Украине начался финальный этап разделения ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Гапомним, Украина нарастила транзит и импорт газа при уменьшении потребления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.