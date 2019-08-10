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08. 10. 2019

В Польше саперы погибли от снарядов времен войны

Двое военнослужащих погибли и четверо ранены при взрыве во время обезвреживания боеприпасов, сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк, передают РИА Новости.

"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - рассказал Павляк.

"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.

В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Германии в реке взорвали 250-килограммовую бомбу. Во Франкфурте из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали из своих домов около 600 человек.

Напомним, две бомбы взорвались на пляже в Таиланде. В результате взрывов повреждена статуя Золотая русалка, считающаяся неофициальным символом провинции.

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Источник: korrespondent.net
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