Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 21:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

В лесах на Прикарпатье найдены архивы УПА с ранее неизвестными документами. Их передали историкам, сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

"На прошлой неделе Центру исследований освободительного движения жители одного из сел передали два повстанческих архива. Они были найдены в Стратинских лесах, расположенных в Рогатинском районе Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Указано, что один из архивов в очень плохом состоянии и не поддается реставрации. Его передали в фонды Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. А второй из найденных архивов очень хорошо сохранился. Архивы содержат документы 1945-1946 гг.

"Архив исключительно богат на уникальные документы, до сих пор не фигурировавшие в научном обороте. Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что довольно большую часть архива составляют систематизированные отчеты и материалы по деятельности ОУН и УПА на территории Закерзонья - современной Польши, поэтому ряд материалов на польском языке.

Также группа документов из архива посвящена теме избирательной кампании в Верховную Раду УССР, которая состоялась 10 февраля 1946 года.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

Напомним, в начале года на Прикарпатье откопали бидон с документами УПА.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.